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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz ayrılık hesapları yapıyor.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin düşünmesi için Dorukhan Toköz'e verdiği sürenin sonuna gelindi. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, yönetime olumlu dönüş yapmayan genç oyuncunun gözden çıkarılmak üzere olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Dorukhan’ın boşluğunu gelecek sezon Kartal Kayra Yılmaz'la doldurmayı planladığı belirlendi.

Sezon sonu gelmeden iç transferde Dorukhan Toköz ile yeniden anlaşmak isteyen ancak uzun süredir yürütülen görüşmelere rağmen yeni sözleşme konusunda somut adım atamayan Beşiktaş Yönetimi’nin bu oyuncudan tüm umudunu kestiği belirlendi.

Siyah-beyazlı idareciler, Kartal Kayra dışında bazı yetenekli orta saha oyuncularını da geniş transfer listesine dahil etti. Özellikle yurt dışında top koşturan Türk futbolcularla ciddi biçimde ilgilenen ve aylar önce bazı isimlerle temas kuran Beşiktaşlı idarecilerin sadece orta saha için değil, farklı bölgeler için de geniş bir liste oluşturduğu aktarıldı.

Real Betis iddiası
İspanyol basını, La Liga ekiplerinden Real Betis’in, Dorukhan Toköz’ü kadrosuna katmaya çalıştığını duyurdu. AS gazetesinde yer alan haberde, Dorukhan’ın menajeri Ahmet Bulut’la temasa geçen yeşil-beyazlıların, yıllık 1,5 milyon eurodan 2+2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ifade edildi.

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