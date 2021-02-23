BIST 1.551
DOLAR 7,03
EURO 8,55
ALTIN 409,21
HABER /  YEREL

Samsun'da 5 lira için dehşeti yaşattı! Yakalanınca sözleri pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da 5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik eden şahıs, yakayı ele verince "benden şikayetçi olma" demesi herkesi şaşırttı.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi Gar Park yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SAMGAZ'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki M.Y. tramvaya binmek için işe giderken parkın yanında yaya olarak yürüdüğü sırada yanına gelen önceden tanımadığı S.T adlı şahıs kendisinden 5 lira para istedi. Yoluna devam eden M.Y.'ye bıçakla saldıran S.T., özel güvenlik görevlisini sırtından, omzundan ve baldırından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp kovaladıktan sonra da kaçtı. 

Saldırganın elinden kaçarak bir işyerine sığınarak kurtulan yaralı M.Y. neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaya olarak kaçan S.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. M.Y.'yi bıçaklarken kendisi de elinden yaralandığı ortaya çıkan S.T., polis tarafından olay yerinde ambulansta müdahale edilen yaralı M.Y.'nin yanına getirerek teşhis yaptırıldı. Yaralı kendisini bıçaklayanın bu kişi olduğunu söyledi.


"Benden şikayetçi olma"
Elinden yaralı olan saldırgan S.T.'ye aynı ambulansta görevliler tarafından olay yerinde müdahale edildi. Bıçaklı saldırgan kendisini teşhis eden ambulanstaki yaralıya seslenerek, " Benden şikayetçi olma" demesi dikkat çekti. Yaralı özel güvenlik görevlisi M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, S.T. ile sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sadece 3 kişide var! Kırıkkale'de hobi olarak başladı fiyatı cep yakıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Muslera için görüşmelere başladı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile yollar ayrılıyor
Kanada Parlamentosu Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı
Ağrı'da 17 yaşındaki genç video çekmek istemişti! Feci şekilde can verdi
Sivas'ta 3.8 büyüklünde deprem oldu! Valilik ve AFAD açıklama yaptı
Müslüm, Ayla, Naim'in yapımcısı bombayı patlattı Çiftlik Bank skandalı dizi oluyor!
ABD'de Yüksek Mahkemeden Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine izin
İstanbul'da polisten kaçan araç takla attı
81 ilde eş zamanlı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleşti
Yorumlar 1 yorum