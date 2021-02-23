Otobüsle dönüşü hatırlattı! Fenerbahçe suskunluğunu 35 saat sonra bozdu

Kadıköy'de Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetin ardından lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sosyal medya hesaplarının "suskunluğu" dikkat çekerken bu durum 2018 yılında alınan Akhisar yenilgisi sonrası yaşananları hatırlattı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde ağırladığı Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de; Hürriyet'in haberine göre, resmi hesapların suskunluğu dikkat çekti. Süper Lig'de uzun zamandır süren şampiyonluk hasretine son vermek için Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun öncülüğünde güçlü bir kadro oluşturan sarı lacivertliler, lige mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yaptı.

Sezon başında 18 transfer yaparak Samatta, Diego Perotti, Valencia, Pelkas gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi kaliteli ayakları takıma dahil ederek zirve yarışında elini güçlendirdi.

Sezon başında favoriydi

Alternatifli ve kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olan Fenerbahçe, sezon başında şampiyonluk yarışında favori olarak gösterilirken ligde alınan sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, Süper Lig'de 26 maçta topladığı 51 puanla, lider Galatasaray ve ikinci sırada yer alan Beşiktaş'ın ardından üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, oynadığı oyunla taraftarını tatmin etmezken iç sahada aldığı yenilgilerle 28 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de bir sezonda beşinci kez mağlup oldu.

Sosyal medya hesabı paylaşım yapmıyor

Son olarak ligin 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye tek golle mağlup olarak liderlik yarışında çok değerli 3 puandan olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılmaya başlanırken kulübün resmi Twitter hesabından 24 saati aşkın bir süredir paylaşım yapılmaması dikkat çekti.

Göztepe maçının sonrasında Erol Bulut'un açıklamalarını resmi Twitter hesabından paylaşan sarı lacivertliler, saatlerdir başka bir paylaşımda bulunmadı.

Akhisar maçını hatırlattı

2018 yılında Erwin Koeman yönetiminde, Manisa'daki maçta Akhisar'a 3-0 mağlup olan sarı lacivertlilerde takım, Ali Koç'un talimatıyla İstanbul'a uçak yerine otobüsle dönmüş, bu olay çok konuşulmuştu.

Uzun süre paylaşım yapılmamıştı

Akhisar mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Erwin Koeman hedef tahtasına konurken sarı lacivertlilerin Twitter hesabından 18 saati aşkın bir süre hiçbir paylaşım yapılmamıştı.

9 Aralık'ta oynanan Akhisar maçının 5 gün sonrasında ise Hollandalı teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Takım otobüsle yönetim uçakla: Maç bitmeden soyunma odasına inen Ali Koç, burada karşılaşmanın sona ermesini ve takımın gelmesini bekledi. Takımın ardından soyunma odasına giren Ali Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyet ile görüştü. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, daha sonra futbolculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini bildirdi. Bu karar çok tartışıldı.

35 saatin ardından paylaşım

Fenerbahçe resmi hesabı, uzun süren sessizlik sonrası 'Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı' mesajıyla kulüp bayraklarının dalgalandığı videoyu paylaştı.