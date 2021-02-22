Gülçin Karakaya kimdir kaç yaşında ne iş yapar?

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşk dolu yeni pozu magazin çok konuşuluyor. Kadınlardan vazgeçemem diyen İbrahim Tatlıses'in son sevgilisi olan Gülçin Karakaya 26 yaşındaydı. 68 yaşında olan İbrahim Tatlıses ile arasında 42 yaş fark var.

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Yıllar sonra yeniden İbo Show ile ekranlara dönen türkücü İbrahim Tatlıses yeni sevgilisi Gülçin Karakaya ile ayrıldılar iddiasına kalp emojili bir fotoğrafla yanıt verdi. Kadınlardan vazgeçemediği sık sık dile getiren 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses son sevgilisi Gülçin Karakaya ile olan bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in (68) kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan (25) kıskançlık yüzünden ayrıldığı iddia edilmişti fakat son paylaşımla bu iddianın yalan olduğu ortaya çıktı.

Gülçin Karakaya kimdir:

İbrahim Tatlıses’in yeni sevgilisinin ismi Gülçin Karakaya olarak biliniyor. Hakkında çok bilginin olmadığı Gülçin Karakaya’nın 26 yaşında.

İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

İLK EVLİLİĞİ: İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa’da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.

Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.

İKİNCİ EVLİLİĞİ: Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.

EN POPÜLER AŞK: Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım gerisi yalan.

Derya Tuna alışık olduğumuz ataerkil aile yapısını yıkan bir kadındı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinde ekonomik gücü eline almış ve ailede sözü geçmeye başlamıştı. İkilinin İdo isminde bir çocuğu bulunuyor. İdo ve Derya Tuna, İbrahim Tatlıses aşkının en popüler ismiydi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna aşkının bitmesinin nedeni ise Asena oldu. 1983 yılında beraber olmaya başlayan çift 18 yıl sonra ayrıldı.

ASENA AŞKI ÇOK KONUŞULDU: Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses aşkının bitmesinin nedeni ise Asena. 1998 yılında beraber olmaya başlayan çift 2003 yılında araya Ayşegül Yıldız'ın girmesiyle sona erdi.

İbrahim Tatlıses, Asena ile beraberliğini sürdürürken, kendi televizyonunda birlikte çalıştığı Ayşegül Yıldız ile de birlikte olmaya başladı. Yıldız'a ev ve araba aldığı haberleri medyada sıkça yer alırken Asena da bu yeni rakibine karşı amansız bir mücadeleye girişti. Nitekim çok geçmeden iki kadın bir gece yarısı sokakta kavga edip, birbirlerini yaraladı.

AYŞEGÜL YILDIZ İLE EVLENDİ: İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı bulunuyor.