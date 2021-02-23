Gara'ya gitmediğini iddia etmişti! Dirayet Dilan Taşdemir'in Diyarbakır'dan "çıkış" kaydı ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamasının ardından konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 9 Haziran'da Diyarbakır’dan havayolu ile Erbil’e “çıkış” kaydı olduğu ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı. Açıklamaları ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını yalan olarak nitelendiren Taşdemir'in teröristin belirttiği tarihte yurtdışına çıkış yaptığı kayıtlarıyla tespit edildi.

2019 Haziran'da Erbil'e çıkış kaydı tespit edildi

Sabah'ta yer alan habere göre Dirayet Dilan Taşdemir'i deşifre eden PKK üyesi M.U. ifadesinde 9 Haziran 2019 tarihinde özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod adlı isimli örgüt mensubunun şoförlüğünde Özgür Çiya kod adlı, Arin Botan kod adlı ve Arin kod adlı isimli örgüt mensupları ile beraber Irak/Mahmur alanına geçtiğini anlatmıştı.

M. U, araçta kod isimlerini hatırlamadığı 3 erkek örgüt mensubunun daha olduğu, herkesin yanında silah ve teçhizatlarının bulunduğu, Gara alanından araç ile 1.5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durdukları, bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiği şahsın inerek kendi araçlarına bindiği, şahsın sivil kıyafetli, yanında sırt çantası ve poşetler bulunduğu, kendisinin araçlarına bindikten sonra sadece selamlaştığını başka bir konuşma olmadığı, yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına vardıklarında kendilerine hoşçakalın diyerek araçtan indiğini ve bu şahsı başka bir aracın aldığını belirtmişti.

Örgüt mensubu M.U.'nun "Gara'da Dirayet Dilan Taşdemir'i gördüm" dediği tarih olan 9 Haziran 2019'da Türk Hava Yollarına ait uçakla saat: 01.06'da Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil kentine yurtdışı çıkışı yaptığı, 5 gün bölgede kaldıktan sonrada 13 Haziran 2019 tarihinde de Erbil'den dönerek İstanbul Havalimanı'ndan yurda "giriş" yaptığı tespit edildi.