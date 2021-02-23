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Ankara'da kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig’in 26'ncı haftasında MKE Ankaragücü, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ankara'daki maç 1-1 sona erdi.

Çaykur Rizespor, 3. dakikada Godfred Donsah ile öne geçti.

Ankaragücü'nden Torgeir Börven'in 45+2'de kaydettiği gol, skoru ilan etti.

Ligde 6 maçtır kazanamayan teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Çaykur Rizespor, puanını 27 yaptı. Karadeniz ekibi bu süreçte 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı. Başkent ekibinin puanı 20 oldu.

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