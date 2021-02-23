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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor flaş iddia

2023 seçimlerine şimdiden kolları sıvayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti yönetiminde ve kabinede değişikliğe gideceği konuşuluyor. Dikkat çeken iddiayı Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat yazdı.

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AK Parti İstanbul il başkanı değişiyor. Bayram Şenocak yerine gelecek olan Osman Nuri Kabaktepe, partide ve hükümette daha büyük değişimlerin sinyali olarak görülüyor. Tüm bunlar yaşanırken, dikkat çeken bir yazı da Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'tan geldi. Fırat'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetiminde ve kabinede değişikliğe gidecek.

"Reform gündemli bahar" başlıklı gazetesindeki köşesine bu iddiaya yer veren Fırat, "AK Parti’de kongre sürecinde sona geliniyor. 24 Mart günü büyük kongre yapılacak. AK Parti kulislerinde kongre sürecinde, yani önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem kabinede hem de parti yönetiminde bazı değişikliklere gideceği konuşuluyor" diye yazdı. Fırat yazısına şöyle devam etti:

"2023 seçimlerine hazırlık"

Erdoğan’ın bu değişikliklerle reformlara ve ekonomiye ağırlık vererek, 2023 yılına da hazırlık yapacağı konuşuluyor.

Avrupa Birliği ve ABD’ye, onlardan gelen tüm olumsuz adımlara rağmen “kazan-kazan” formülüne dayalı, iyi ilişkiler kurulmak istendiği mesajı veriliyor. Batı’nın Türkiye’den insan hakları ve demokrasi konusunda somut adımlar görmek istediği de biliniyor. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklanması bekleniyor."

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