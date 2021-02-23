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Malatya'da alıkonulduğunu iddia etti! Ekipler alarma geçti: 20 kişi...

İhlas Haber Ajansı

MALATYA'da mühürlenen bir iş yerinde hesap mevzusu yüzünden alıkonulduğunu iddia eden bir kişinin ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. Baskında 20 kişiye sokağa çıkma yasağından ceza kesildi

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Olay, gece yarısı Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mühürlü olan bir kafede hesap mevzusu yüzünden işletme sahibi ile sorun yaşayan bir kişi polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler kapısı kilitli olan iş yerine girmeye çalıştı. Kapının açılması yönündeki çağrılarına yanıt alamayan ekipler itfaiyeden yardım isterken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

İtfaiyenin kapıyı açmasıyla birlikte iş yerine giren ekipler içeride bir kısmı bayan 20 kişinin bulunduğunu tespit etti. Yaralananın ve şikayetçinin bulunmadığı olayda iş yerinde bulunan 20 kişiye sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapılırken, mühürlü olduğu halde açık olan mekanın kapatılmasını sağlayan ekipler işletmeye de gerekli cezai işlemleri uyguladı.

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