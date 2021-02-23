AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar gözaltına alındı

Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar gözaltına alındı.

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Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Özlem Zengin dün yaptığı açıklamada, "Bunu yapan kişinin bir avukat olması özellikle utanç vericidir. Bu manada İstanbul 1 Nolu Baro'ya çağrıda bulunmak istiyorum, kendisiyle ilgili muhakkak bir şey yapmalılar. Ben şikayetçi oldum ama benden evvel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen harekete geçti ve soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığımız da konuyu çok yakinen takip ediyor." açıklamasında bulunmuştu.