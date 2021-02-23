Seçim yasasında bomba değişiklik! O partiler artık seçime giremeyecekler

AK Parti'ninSiyasi Partiler ve Seçim kanunlarında değişiklik taslağı tamamlandı. En bomba değişiklik ise İYİ Parti'nin Meclis'e girmesinin yolunu açan "TBMM'de grup kurma" şartıyla ilgili oldu. Artık hülle yapılamayacak, kiralık vekil alınarak Meclis'te grup kurup seçime girme hakkı kazanılamayacak.

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AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yürütülen seçim yasasıyla ilgili değişikliklerde önemli ilerleme sağlandı. Taslak Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, 'Türkiye Milletvekilliği' düzenlemesini taslaktan çıkarırken, İYİ Parti'nin CHP'den milletvekili transferi yaparak seçime girme hakkı kazanmasına neden olan uygulama tarihe karışıyor.

AK Parti kurmaylarının Erdoğan'a sunduğu değişiklik taslağı onay aldıktan sonra MHP'ye sunulacak. MHP ile yapılacak çalışmadan sonra ise Meclis’in gündemine gelecek. Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın taslak üzerinde yaptığı değişiklikleri köşesine taşıdı. İşte yazıdan bazı önemli satırlar...

1- Seçim barajı yüzde 7: 12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajı değişiyor. AK Parti’nin çalışmasında yüzde 7 ve yüzde 5 oranları öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumdan sonra ibre yüzde 7’ye döndü.

2- İttifak barajı olacak mı?: AK Parti’nin çalışmasında seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi yer alıyor. Bu oranın ittifaklar açısından da geçerli olması düşünülüyor.

3- Türkiye Milletvekilliği paketten çıktı: AK Parti’nin çalışmasında Türkiye milletvekilliği önerisi yer alıyordu. 100 ya da 150 milletvekilinin partilerin, seçimlerde aldıkları oyların tamamına paylaştırılması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerek yok” diyerek Türkiye milletvekilliğini taslaktan çıkardığı öğrenildi.

4- Meclis'te grup da kursalar seçime giremeyecekler: Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesine göre, Meclis'te grup kuran parti teşkilatlanmasa ve büyük kongresini yapamamış olsa da seçime girebiliyordu.

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’nin seçimlere girip girmeyeceğine karar vereceği sırada Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 15 CHP milletvekili İYİ Parti’ye geçerek seçimlere girmesini sağlamıştı.

AK Parti’nin yaptığı çalışmada, seçimlere girmek için grup kurma seçeneği kaldırılıyor. Seçimlere girmek için Türkiye’nin yarısından fazlasında teşkilatlanma ve büyük kongre yapma yeterli görülüyor.

5- Hazine yardımı alabilme şartları değişiyor: Seçimlerde barajı aşan partilere aldıkları oy oranına göre Hazine yardımı yapılıyor. Yeni düzenlemede Hazine yardımıyla ilgili şartlar çeşitlendiriliyor.