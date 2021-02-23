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Tanzanya'daki Covid-19 hastası 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

TANZANYA'da yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

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Tanzanya'da Covid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve  Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi.

Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.

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