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İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi

İtalyan basını, Serie A ekiplerinin de peşine düştüğü Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yaptığını ve oyuncuyu kulüpte tutmak için görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.

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Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve Avrupa'ya gideceği konuşulan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz için sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Serie A ekiplerinin de peşine düştüğü Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yaptığını ve oyuncuyu kulüpte tutmak için görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.

Öte yandan Avrupa'dan Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart'ın da 17 yaşındaki oyuncu için ilgisini sıcak tuttuğu kaydedildi.

Emre Belözoğlu üzerin titredi 
Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz'ın üstünde ayrı durmuştu.

Kaptanlık pazubandını vermişti
Onun da etkisiyle Fenerbahçe'de Ömer Faruk, 2'si 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya'daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.

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