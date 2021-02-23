İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi

İtalyan basını, Serie A ekiplerinin de peşine düştüğü Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yaptığını ve oyuncuyu kulüpte tutmak için görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.

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Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve Avrupa'ya gideceği konuşulan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz için sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Serie A ekiplerinin de peşine düştüğü Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yaptığını ve oyuncuyu kulüpte tutmak için görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.

Öte yandan Avrupa'dan Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart'ın da 17 yaşındaki oyuncu için ilgisini sıcak tuttuğu kaydedildi.

Emre Belözoğlu üzerin titredi

Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz'ın üstünde ayrı durmuştu.