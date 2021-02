CHP'li Hüseyin Aygün açıkladı: Örgütün elinde üst düzey kamu görevlileri var

"13 şehit sonrası toplum ve parlamentoda yüksek bir duyarlılık oluştu." diyen eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, "Hâlâ PKK'nın elinde olan üst düzey kamu görevlileri var. Bunlar için biz kendi çapımızda çaba harcamaya devam ediyoruz” açıklaması yaptı.

Abone ol

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan eski CHP Miletvekili Aygün, "Yaşamını kaybedenler için yapacak bir şey ne yazık ki kalmadı. Ama dağda veya Kuzey Irak'ta tutulan kişilerin yaşamını kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı. "Devlet, partiler, parlamentonun yapacağı şeyler bitmedi." diyen Aygün, "İnsan hayatı siyasete feda edilemez. Herkes üstüne düşen siyasi/insani görevi yapmalıdır. Devletin, toplumun dikkatine." düşüncesini dile getirdi.

"Bazı görevlilerin farklı yerlerde olduğu anlaşılıyor"

Aygün, açıklamasına şöyle devam etti: Bu kamu görevlilerinin kurtarılması için bazı girişimlerde bulundum. Hepsi adres olarak örgütü gösterdi. Gara operasyonu başladığında, bazı görevlilerin farklı yerlerde olduğu anlaşılıyor.

Örgütün elinde olunca can güvenliğiniz tamamen risk altındadır. Dağ başında, ormanın içinde, mağarada, sığınakta tutuluyorsunuz. Hem tutan, hem tutulan risk altında oluyor. Açıkçası her an ölümle burun burunasınız. Örgütün kaçırdığı kişilerin bir an önce serbest kalması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekir.