Luis Suarez: Barcelona'dan kovuldum

France Football'a konuşan Luis Suarez, "Rekabetçi bir takım olan Atletico Madrid'e gelme fikri bana cazip geldi. Barcelona beni kovdu, bana artık güvenmediklerini söylediler." dedi.

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Sezon başında Atletico Madrid'e imza atan Uruguaylı golcü oyuncu Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. France Football'a konuşan Suarez, "Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı vardı. Ben de bunu kabul ettim. Kulübe sadık kalmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.

"Rekabetçi bir takım olan Atletico Madrid'e gelme fikri bana cazip geldi" diyen Suarez, "Barcelona beni kovdu, bana artık güvenmediklerini söylediler" diye konuştu.

Luis Suarez'in formasını giydiği Atletico Madrid, La Liga'da ikinci sıradaki Real Madrid'in 3 puan, 3. Barcelona'nın ise 8 puan önünde zirvede bulunuyor.