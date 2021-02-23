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FETÖ firarisi Emre Uslu'dan Türkiye'ye tehdit: Başına nasıl bir sorun açtığının farkında mı?

Eski emniyetçi FETÖ'cü Emre Uslu, yaptığı paylaşımda aklınca Türkiye'yi tehdit etti...

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Eski emniyetçi FETÖ'cü Emre Uslu, FETÖ kapsamında Kanada'ya ve Almanya'ya kaçan FETÖ'cüler üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'ye tehditler savurdu.

Emre Uslu, Twitter hesabından Kanada ve Almanya'ya sığınan FETÖ'cülerin toplam sayısının 25 bin olduğunu söyledi.

Bu eğitimli FETÖ'cülerin ileride Türkiye'nin başına bela olacağını söyleyerek sosyal medya hesabından tehditler savuran Emre Uslu, şu paylaşımı yaptı:

"2016-2020 yılları arasında Kanada'ya iltica eden Türkiyelilerin sayısı 10 bin civarında. 25 bin civarında Almanya'ya iltica var sanırım. Bu insanların iyi eğitimli insanlar olduğunu düşünecek olursak Türkiye başına nasıl bir sorun açtığının farkına varır umarım."

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