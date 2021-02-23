Aday yapılmayınca gitmişti! Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye dönüyor

KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimlerden önce istifa ettiği partisi CHP'ye geri dönüyor. Kesimoğlu, CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçime girmiş ve seçimi kazanmıştı.

Abone ol

Kırklareli'nin CHP'li belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partisinden aday gösterilmeyecek seçimlere kısa süre kala partisinden istifa etmişti. Restleşmenin yaşandığı o dönem, Kesimoğlu CHP adayına karşı bağımsız olarak seçimlere girdi ve sandıktan birinci olarak çıktı.

CHP il örgütü ve Kırklareli halkı ile temaslarda bulunan Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden partisine dönmek için nabız yokladı. Gelen tepkilerin olumlu olması üzerine Kesimoğlu'nun CHP'ye dönme kararı verdiği ve yakında CHP saglarına katılacağı belirtiliyor.

Kesimoğlu topa tutarak gitmişti...

Kesimoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Benim CHP'nin kimliği ile uzaktan ya da yakından olumsuz bir değerlendirmem yok ve olamaz da zaten. Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum. Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum. CHP'liliğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ben gözümü CHP'de açtım. Özenle korudum, bilinçle korudum, ilkeyle korumaya devam ediyorum. Benim o altı ok 40 yıldır yüreğimde, benim yüreğimden onu silmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez. 2014 yılında da sayın Baykal'a muhalefet ederken 29 milletvekili vardı arkamda. O muhalif milletvekillerinden birinin ismi de sayın Kılıçdaroğlu'ydu." ifadelerini kullanmıştı.