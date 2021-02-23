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Christoph Daum ilk kez konuştu! Flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Sarı-Lacivertli takımla bir kez daha gündeme gelmesinin ardından açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Yeni teknik direktör adayları da ortaya atıldı. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Christoph Daum geliyor.

"Konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum"
Fenerbahçe'de görev aldığı 4 sezonda 2 kez şampiyonluk yaşayan, diğer 2 sezonda da şampiyonluğu son maçta kaçıran Christoph Daum, Sarı-Lacivertlilerle ilgili sorulara, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Daum, son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları hakkında "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım." diye konuştu. 

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