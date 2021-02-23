Altında rüzgar tersine döndü! Neden yükseliyor? Uzmanlar açıkladı

Altın neden yükseliyor? Analistler değerlendirdi

Analistler, Joe Biden’in koronavirüs yardım paketinin Kongre’den geçmesi için adımların atılmaya başlanmasının yeniden enflasyon baskılarını gündeme getirmesi koruma amaçlı olarak altın alımını yeniden ön plana çıkardı. ECB Başkanı Lagarde’nin borçlanma maliyetlerinde son dönemde yaşanan artışlarından rahatsız olunduğunu açıkça işaret etmesi de altın fiyatına destek verdi. Analistler, gözlerin Fed Başkanı Powell’in bugün Senato Bankacılık Komitesi’nde yapacağı sunumda olacağını belirterek, bugün spot altın fiyatı için direnç seviyesi olarak 1822 ve 1841 dolar/onsu işaret ediyor. Geri çekilmelerde destek 1803 ve 1788 dolar/ons seviyeleri.