Altında rüzgar tersine döndü! Neden yükseliyor? Uzmanlar açıkladı
Doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketini destekledi. Altının ons fiyatı 1.810 doları aşarken gram altın 410 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükseliş değerlendirdi. İşte detaylar...
Koronavirüs pandemisiyle birlikte altına olan talepte patlama yaşanmıştı. Aşırı volatil seyreden altın fiyatları kısa sürede rekor üstüne rekor kırmış ve piyasalarda altın dalgası hakim olmuştu. Altının onsu tarihi yüksek seviyelere çıkarken gram altın da dolardaki yükselişin etkisiyle primlenme her geçen gün artmıştı.
Kayıplar yüzde 25 seviyesini aşmaya başladı: Yaklaşık son 4 ayda ise altın fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Kayıplar yüzde 25 seviyesini aşmaya başladı. Son iki günde 11 lira civarında artış gören gram altın yeniden 400 lira seviyesine dönüş yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü 400 lira seviyesinden kapanış yapan altın bugün 410.8 lira seviyesine kadar yükseldi. Son 3 günde altın yüzde 2.7 seviyesinden kazandırmış oldu.
Altın yükselişe geçti
ABD dolarının önemli para birimleri karşısında zayıflamasından ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin düşmesinden destek alan altın fiyatı yukarı hareketini devam ettiriyor. Dün 1801-1803 dolar/ons direncini kıran spot altın fiyatı bu sabah 1816,03 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda 1810,76 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Altın neden yükseliyor? Analistler değerlendirdi
Analistler, Joe Biden’in koronavirüs yardım paketinin Kongre’den geçmesi için adımların atılmaya başlanmasının yeniden enflasyon baskılarını gündeme getirmesi koruma amaçlı olarak altın alımını yeniden ön plana çıkardı. ECB Başkanı Lagarde’nin borçlanma maliyetlerinde son dönemde yaşanan artışlarından rahatsız olunduğunu açıkça işaret etmesi de altın fiyatına destek verdi. Analistler, gözlerin Fed Başkanı Powell’in bugün Senato Bankacılık Komitesi’nde yapacağı sunumda olacağını belirterek, bugün spot altın fiyatı için direnç seviyesi olarak 1822 ve 1841 dolar/onsu işaret ediyor. Geri çekilmelerde destek 1803 ve 1788 dolar/ons seviyeleri.