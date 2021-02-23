HES kodu alma mesajla HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES kodu alma işlemleri virüsle mücadele kapsamında uzun zamandır uygulanıyor. Kişinin temaslı veya pozitif olup olmadığı HES kodu kontrolü sayesinde kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki, birkaç farklı yöntemle alınabilen HES kodu için pratik yöntemler neler?

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Koronavirüs önlemleri nedeniyle HES kodu birçok alanda zorunlu hale getirildi. Kamu kurumlarında, toplu taşımada, AVM’lerde, uçuşlarda ve daha birçok bölgeye girişte HES kodu kontrolü gerçekleştiriliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte SMS yani mesajla HES kodu alma yöntemi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

SMS ile HES kodu alma: HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek mesajla HES kodu alınabilir.

e- devlet uygulaması ile HES kodu alma: E-devlet’e TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişiler burada arama butonuna HES kodu yazarak ilgili işleme ulaşabilir ve kodunu alabilirler. Son olarak Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını indiren kişiler bu uygulama üzerinden gerekli bilgileri doldurarak kodlarına ulaşabilirler.