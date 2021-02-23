BIST 1.532
DOLAR 7,02
EURO 8,54
ALTIN 407,94
HABER /  YEREL

Kuyumcunun verdiği fazla 10 bin 800 lirayı iade etti

İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta bir kişi, altın bozdurduğu kuyumcunun fazladan ödediği 10 bin 800 lirayı iade ederek örnek davranış sergiledi.

Abone ol

Olay, Trabzon Bulvarı’nda bir kuyumcuda yaşandı. Kendisine ait borçlarını ödemek için elindeki altınlarla kuyumcuya gelen Murat Emre Doğan, altın bozdurmak istediği belirtti. İş yerinde çalışan Sedat Zabun, müşteri Murat Emre Doğan’ın satmak istediği altını alarak hesap yaptı.

Zabun, hesap işlemlerinin ardından müşterisinin ücretini ödemek için elindeki bir deste parayla yeniden geldi. Kuyumcu saydığı parayı müşterisine verdi. Doğan, bozdurduğu altının parasını saymadan cebine koyarak kuyumcudan ayrıldı.

Borçlarını ödeyen Doğan, daha sonra kuyumcudan aldığı paranın 10 bin 800 lira fazla olduğunu fark edince tekrar kuyumcu dükkanına gelerek fazla parayı iade etti.

Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Meslek hayatında ilk kez başına böyle bir durumun geldiğini söyleyen kuyumcu Sedat Zabun, “Yoğunluktan dolayı dalgınlığıma gelmiş olan bir durum. Meslek hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Arkadaşımız helal süt emmiş, getirdi Allah razı olsun. Bize 10 bin 800 lirayı iade etti” dedi.

Kuyumcunun fazla para verdiği müşteri Murat Emre Doğan ise, "Arkadaşımdan emanet altın almıştım ve kuyumcuya gelerek bozdurdum. Ödemelerim vardı ve onları ödedikten sonra akşam hesap kitap yapınca baya bir yüklü miktarda fazla paranın olduğunu fark ettik. Hesabımıza baktık ve 10 bin 800 liraydı. Kuyumcunun sıkıntı yaşamaması için akşamdan kuyumcuya haber gönderdik. Şimdi de getirdik teslim ettik. Benim 80 bin lira kadar borcum da var" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran oldu! Eksi 26,9 dereceyi gördü
Borsa İstanbul güne yükselerek başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den Merkez Bankası açıklaması
Adana'da dayı-yenge dehşeti! 'Bana saldırmaya çalışıyor' lafını duyunca öldürdü
Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı girişi
Erdoğan ve Tunç Soyer, İzmir'in iki önemli projesi için görüştü
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den AK Partili Zengin ve Özhaseki'ye sert tepki
Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı
PSG'ye 700 bin Euro para cezası
YKS başvuruları son gün ne zaman 2021 ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar