Yunanistan ABD ile ortak tatbikatını unuttu! Türkiye'nin Mavi Vatan 2021'ini konuştu

Yunan basını bu gece Dedeağaç'ta ABD ile yapacağı tatbikatı unuttu, Türkiye'nin 25 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında yapacağı 'Mavi Vatan 2021' tatbikatını konuştu.

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Yunanistan ve ABD bu gece Dedeağaç'ta 1.800'den fazla askeri araçla tatbikata hazırlanırken, Yunanistan Türkiye'nin yapacağı 'Mavi Vatan 2021' tatbikatını konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planladığı Mavi Vatan 2021 tatbikatı 25 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında Ege ve Akdeniz'de icra edilecek. Türkiye, "Mavi Vatan 2021" tatbikatı için geri sayıma geçerken, tatbikat Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

"Türkiye geniş çaplı tatbikat yapacak''

Yunan hükümetine yakınlığı ile bilinen Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Ege ve Akdeniz'de büyük deniz tatbikatı başlatacak" başlığıyla ve savunma etiketiyle 'Mavi Vatan 2021' tatbikatını okurlarına duyurdu.

Haberde, 25 Şubat - 7 Mart tarihleri arasındaki tatbikatın geniş çaplı olacağına dikkat çekildi. Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri'nin de katılacağı belirtildi.