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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine sızmak isteyen 4 YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Barış Pınarı bölgesinden son dakika gelişmesini paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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