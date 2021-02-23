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Ali Koç fiyaskosu! 3 sezonda tam 48 futbolcu aldı ne kupa kazandı

3 sezondur Fenerbahçe'de başkanlık yapan Ali Koç, 48 futbolcu alıp büyük rakamlar harcadı ama başarı sağlayamadı ve Aziz Yıldırım'ın gerisinde kaldı.

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Göztepe'ye Kadıköy'de 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi yeniden gündem konusu oldu. 3 sezon boyunca futbolcu (228 milyon Euro) ve hoca transferlerinde (7.9 milyon Euro) üstlenilen 236 milyon Euro'ya (Yaklaşık 2 milyar TL) rağmen ne kupa ne de başarı geldi.

Takvim'in aktardığı habere göre; bu borç yüküne karşın kulüp için bir yatırım yapılmadı. Oysa eski başkan Yıldırım F.Bahçe'ye stat, salon, Dereağzı Tesisleri ve Topuk Yaylası Tesisleri gibi bir çok gayrimenkul kazandırmıştı. Üstelik Aziz Yıldırım 20 yılda 6 şampiyonluk ve 13 kupa 1 EuroLeague şampiyonluğu kazanırken görevi bıraktığında F.Bahçe'nin borcu 430 milyon Euro idi. (bugünkü kurla 3.5 milyar lira)

Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreci yaşadı
Ali Koç'a 430 milyon euro borç bırakan Aziz Yıldırım bir de 3 Temmuz süreci yaşamıştı. 2011'den sonra borçları sıfırlama şansı yakalayan Fenerbahçe sıkıntılı süreçten sonra hızla borçlanmıştı. Ali Koç göreve geldiğinde elinde şampiyonluğa oynayan bir kadro vardı.

Aziz Yıldırım neler yaptı?
Nitekim Eljif Elmas, Fernandao, Guliano ve Josef gibi yıldızları da satarak kasasına 43 milyon Euro koydu. 3 yılda yapılan hatalı transferler sonrası Fener'in borçu 5 milyar liraya ulaştı. Aziz Yıldırım bir stat... bir salon... Dereağzı Altyapı Tesisleri'ni ve Topuk Yaylası'nı yaptı ve bir çok gayrimenkul aldı.

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