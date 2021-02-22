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Bank of America ve Goldman Sachs'tan Türkiye'nin büyüme beklentisine revize geldi

Bank of America (BofA) ve Goldman Sachs, 2021 yılı için Türkiye büyüme beklentisini revize etti. BofA, Türkiye'nin 2021'de yüzde 4,6; Goldman Sachs ise yüzde 6 büyüyeceğini öngördü.

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Yabancı kurumların Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerindeki pozitif revizyonlar devam ediyor.

Goldman Sachs, 2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya çıkardı. Kurum, Türk Lirası'nda (TL) kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika faizi beklentisini de yüzde 16,5 seviyesine çekti. Raporda; para politikasındaki sıkılaşmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın 2021 sonundan itibaren ileriye doğru büyüme görünümünde bir durağanlaşma yaratabileceğine dikkat çekildi.

BofA 2021 büyüme beklentisini %4,1'den %4,6'ya çıkardı

Bank of America (BofA) ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,1'den yüzde 4,6'ya çıkardı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda; Türkiye'de ilk çeyrekte büyümede görülen yavaşlamaya karşın büyüme görünümünün güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Kuruluş, 2020 yılı büyüme tahminini de son çeyrekteki güçlü talebi dikkate alarak yüzde 1'den yüzde 2,2'ye yükseltti. Raporda; Türkiye'de bazı bölgelerde gelecek ay kısıtlama tedbirlerinin kaldırılması ile hizmet enflasyonunda sürprizler yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü bildirmişti. Açıklamada; Türkiye'nin 2020'ye önceden var olan kırılganlıklarla girdiği anımsatılarak salgına karşı uygulanan ilk politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığı vurgulandı.

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