Özlem Zengin eşi kimdir Özlem Zengin çocukları kaç tane?

'Çıplak arama' açıklamaları ile tepki çeken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in hayatı merak konusu oldu. Peki Özlem Zengin kimdir, aslen nereli evli mi? Özlem Zengin aslen Tokatlı. Evli olan Özlem Zengin 3 çocuk annesi. İşte Özlem Zengin biyografisi

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.Meclis'teli çıplak arama sözleri tepki çeken Özlem Zengin'in hayatı merak edildi. 51 yaşında olan Özlem Zengin 3 çocuk annesi. Medeni hali hakkında hiç bir bilgi olmayan Özlem Zengin evli mi eşi kimdir bu konuda net bir bilgi yok.

Özlem Zengin ne dedi: Cezaevinde "çıplak arama" yapıldığı eleştirilerini reddederek "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM'deki sözleri tepkilere neden oldu.

Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddialarını reddeden Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" dedi.

Özlem Zengin kimdir:

Tokat 1969 yılı doğumlu Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Amerika'da yaşadı. Türkiye' ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7' de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başlayan Zengin mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı.