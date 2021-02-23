HES kodu alma e devlet şifresi alma ücretsiz nasıl olur?

HES kodu nasıl alınır? E-devlet, SMS süresiz HES kodu alma ekranı sorgulamaları gündemde sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor.İçişleri Bakanlığı'nın 81'ile gönderdiği genelgede Hayat Eve Sığar (HES kodu) toplu taşımada da zorunlu hale geldi. Sınavlara, AVM'lere girişte mecburi olan HES kodu hakkında merak edilenler...

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Koronavirüs önlemleri nedeniyle HES kodu birçok alanda zorunlu hale getirildi. Kamu kurumlarında, toplu taşımada, AVM’lerde, uçuşlarda ve daha birçok bölgeye girişte HES kodu kontrolü gerçekleştiriliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte SMS yani mesajla HES kodu alma yöntemi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

HES kodu nedir:

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES kodu nasıl alınır:

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

SMS ile HES kodu alma: HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek mesajla HES kodu alınabilir.

e- devlet uygulaması ile HES kodu alma: E-devlet’e TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişiler burada arama butonuna HES kodu yazarak ilgili işleme ulaşabilir ve kodunu alabilirler. Son olarak Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını indiren kişiler bu uygulama üzerinden gerekli bilgileri doldurarak kodlarına ulaşabilirler.