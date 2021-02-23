Prof. Dr. Özgür Demirtaş ifşa oldu! 'Bakan olmak için Berat Albayrak'a CV gönderdi' iddiası

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Berat Albayrak siyasete girmeden önce CV'sini göndererek torpil istediği öne sürüldü. Yeni sosyal medya platformu ClubHouse'da torpil isteği sorulan Demirtaş, "bakan olabilmek için torpil istemedim" dedi. Demirtaş, Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi.

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Son dönemde ekonomi alanında yaptığı muhalif paylaşımlarla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, Berat Albayrak Çalık Holding'in başında iken CV'sini gönderip torpil istediği öne sürüldü. Özgür Demirtaş, ClubHouse'da torpil isteği sorulunca Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiğini bunu bile kabul etmediğini öne sürerek, "Bakan olmak için torpil istemedim" dedi.

Gökhan Topçu isimli sosyal medya kullanıcısı, Berat Albayrak'ın hacklenen e-maillerinde Özgür Demirtaş'ın iş istemek için gönderdiği CV ile ilgili yazışmaları bulup, ClubHouse'da Demirtaş'a bunları sordu. İşte o aşamadan sonra yaşananlarla ilgili Gökhan Topçu'nun paylaşımları...

2012 yılında niye CV gönderdin?

- Az önce ClubHouse'da Özgür Demirtaş'a 2012 yılında toplumsal gerilimin yüksek olduğu bir dönemde niye Berat Albayrak'a ve Çalık Holding'e CV gönderdiğini sordum.

- Kendisi bir arkadaşına CV gönderdiğini, arkadaşının Bakan'a CV'sini gönderdiğini söyledi.

'Adım Cumhurbaşkanlığı için geçiyor bakanlığa tenezzül etmem'

- Üzerine de isminin Cumhurbaşkanı adalığı için geçtiğini ve onu bile kabul etmediğini, bakanlığa tenezzül etmeyeceğini söyledi. Gelelim gerçeklere...

- Özgür Bey'in mail gönderdiği arkadaşı Çalık Holding Kurumsal İletişim Direktörü. Yani rastgele bir arkadaşına CV gönderme onun da Berat Albayrak'a iletmesi gibi bir durum yok.

Biz Çalık Holding'te iş istediğini sanmıştık...

- Bir diğer konu da şu: Özgür Demirtaş'ın bahsettiği tarihte Berat Albayrak bakan değil, sadece Başbakan'ın damadı.

- Kendisi yayında CV'sini bakan olmak için göndermediğini söyledi. Oysa biz Çalık Holding bünyesinde bir görev için gönderdiğini düşünmüştük.

Berat Albayrak'a bakan olmak için mi CV gönderdi?

- Kendisinin yöneticisi olduğu banka ve bankanın bağlı olduğu holding milyar dolar seviyesinde vergi borcunu sildirdi. Bu konuda ne düşünüyor?

- Biz başta öyle bir olasılık düşünmemiştik ama Özgür Demirtaş acaba Berat Albayrak'a AK Parti hükümetinde bakan olmak için mi CV gönderdi?

İşte Gökhan Topçu'nun o paylaşımları...