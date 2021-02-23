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Ziya Selçuk: Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz.'' açıklamasında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı. Eğitimde Bu Hafta 15-21 Şubat 2021.''

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