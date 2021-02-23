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CHP'ye flaş transfer! Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye geri döndü

KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimlerden önce istifa ettiği CHP'ye geri döndü.

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimlerden önce istifa ettiği CHP'ye geri döndü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kırklareli halkı ile temaslarda bulunduğunu ifade eden Kesimoğlu, yoluna CHP ile devam edeceğini duyurdu.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partisinden aday gösterilmeyecek seçimlere kısa süre kala partisinden istifa etmişti. Restleşmenin yaşandığı o dönem, Kesimoğlu CHP adayına karşı bağımsız olarak seçimlere girdi ve sandıktan birinci olarak çıkmıştı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Kesimoğlu topa tutarak gitmişti...

Kesimoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Benim CHP'nin kimliği ile uzaktan ya da yakından olumsuz bir değerlendirmem yok ve olamaz da zaten. Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum. Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum. CHP'liliğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ben gözümü CHP'de açtım. Özenle korudum, bilinçle korudum, ilkeyle korumaya devam ediyorum. Benim o altı ok 40 yıldır yüreğimde, benim yüreğimden onu silmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez. 2014 yılında da sayın Baykal'a muhalefet ederken 29 milletvekili vardı arkamda. O muhalif milletvekillerinden birinin ismi de sayın Kılıçdaroğlu'ydu." ifadelerini kullanmıştı.

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