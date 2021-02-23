Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Berat Albayrak'a doğum günü hediyesi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Berat Albayrak'a sahip çıkan konuşmasıyla ilgili Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. 'Erdoğan Albayrak'tan vazgeçmediğini gösterdi' diyen Alçı, Erdoğan'ın dünkü konuşmasıyla Albayrak'a 43. doğum günü hediyesini de verdiğini söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin "damat" kampanyasına dün "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır." diye karşı çıktı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bu konuşmayla ilgili gözden kaçan ayrıntıyı köşesine taşıdı.

"Dünkü konuşmanın zamanlaması tesadüf değildi. aktım konuşma her yerde haber ama önemli bir detay hiçbir yerde yok" diyen Alçı, şu ifadeleri kullandı: "Dünden önceki gün, yani 21 Şubat Pazar günü Berat Albayrak’ın doğum günüydü. Albayrak o gün 43 yaşına bastı."

"Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşması aynı zamanda hem damadı hem de dört torununun babası Albayrak’a doğum günü armağanıydı. Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak'tan vazgeçmediğini, zor gününde Albayrak'ın yanında durduğunu gösterdi."