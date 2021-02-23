Ramazan 2021 başlangıcı ne zaman ilk oruç hangi gün?

Ramazan 2021 yılında ne zaman, hangi ayda başlıyor araştırması birçok vatandaş tarafından yapıyor. Her yıl 10 gün öne gelen Ramazan ayı bu sene 13 Nisan salı günü başlayacak. İlk iftar 13 Nisan salı günü tutulacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

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2021 yılında Ramazan ne zaman başlıyor, hangi ayda ilk oruç tutulacak araştırması başladı. Her yıl 10 gün önce başlayan Ramazan ayında ilk oruç 13 Nisan Salı günü tutulacak ve Ramazan orucu 12 Mayıs'ta sona erecek. 13 Mayıs'ta Ramazan'ın 1. günü kutlanacak.

2021'in dini günleri hangisi araştıran vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın hangi tarih aralığına denk geleceğini sorguluyor. Öte yandan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği ve orucun ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2021 Ramazan takvimi ne zaman:

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Ramazan ayında oruç tutmamayı teşkil eden belli başlı bazı mazeretler bulunmaktadır. İslam'a göre bu mağazada etleri taşıyan kişiler oruç tutmama ruhsatına sahip olur.

- Gece yola çıkacak olan kişiler aradaki mesafenin (90 km) olduğu durumlarda oruç tutmayabilir. Ancak gündüz yola çıkılırsa ve gece niyet edilmişse, önemli bir mazereti olmadığı sürece oruç tutulmalıdır.

- Uzman bir doktor kontrolü altında kişi eğer oruç tutamayacak kadar sağlıksız olunduğuna karar verilirse, o zaman birey Ramazan ayından muaf tutulur. Eğer hastalık geçici ise daha sonra kişi oruçlarını kaza eder.

- Gebelik ve çocuk emzirmek de aynı şekilde Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatına sahip olma durumudur. Sadece çocuğun etkilenmeyeceği ve anne adayının dayanabileceği bir durum söz konusuysa oruç tutulabilir. Burada uzman bir hekimden alınacak rapor önemlidir.

- Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişiler bunun yerine fitre verebilir. Gücünü oruca yetiremeyen kişiler her bir gün adına fitre vererek bunu karşılayabilir.

- Kişinin normal ibadetlerini yerine getirilmesinde zorluk yaratacak ağır işlerde çalışma, oruç tutmak konusunda muaf tutulma ruhsatı sağlar. Sadece eğer kişi sağlığını tehlikeye atmayacak bir ortam yaratabilmiş ise böyle zamanlarda oruç tutabilir.