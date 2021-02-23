Fırıncılar derneği, Ekrem İmamoğlu'nu Valiliğe şikayet etti: Ekmeği siyasete karıştırmayın

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, ekmeğin siyasete karıştırıldığını öne sürerek İBB'yi şikayet ettiklerini açıkladı.

Abone ol

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, 4 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) Anonim Şirketi'nin yaptığı faaliyetler ile ekmeği siyasete alet ettiğini öne sürerek şikayetçi olduklarını açıkladı.

Halk Ekmek'in kamu imkanlarını kullanarak sokak ve caddelere yerleştirdiği büfelerde 1 liraya ekmek satmasının fırınlara karşı haksız rekabet ve adaletsizlik olduğu savunuldu.

İşte dilekçedeki öneri

Dilekçede, "İstanbul'a yakışmayan görüntüler oluşturan hijyen kurallarına aykırı ekmek satışı yapan büfelerin" kaldırılması istenerek "650 büfenin kaldırılması sonucu; ekmek, 9 bin zincir market ve 150 bin civarındaki bakkal, market ve benzer yerler aracılığı ile satışa sunulmalıdır" önerisi getirildi.

Ayrıca dernek, "İhtiyaç sahiplerine şova yönelik ücretsiz ekmek dağıtımına son verilmesini" de istedi.