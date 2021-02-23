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CHP Sakarya teşkilatında 120 üye istifa etti! Muharrem İnce'nin partisine geçecekler

CHP içindeki istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Bolu ve İzmir'in ardından, CHP Sakarya il örgütünden 120 kişi istifa etti. İstifa edenlerin, Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor.

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Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce ve 3 vekilin  CHP'den ayrılmasının ardından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar da devam ediyor.

Bolu ve İzmir teşkilatlarındaki ayrılıklardan sonra, son olarak Sakarya il örgütünden de 120 kişi CHP'den istifa etti.

İnce'nin partisine katılacaklar
Yaşanan krizde parti genel başkanları ve belediye başkanlarının devreye girmesi yetmezken, partiden ayrılanların Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları bekleniyor.

Bir yanda istifalar devam ederken bunları önlemek için parti içi müzakereler de devam ediyor.

Teşkilat ittifaklardan rahatsız
Genel Merkez yönetiminden rahatsız olan illerden biri de Antalya.

Antalya il örgütü temsilcileri, Ankara'da parti yönetimi ile görüşmeler yaptı.

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, görüşmeleri sürdürmek için yoğun çaba harcadığı teşkilatlardan gelen şikayetlerin başında parti politikaları, ittifaklar ve teşkilatların şikayetlerinin dikkate alınmaması geliyor.

Mart'ta açıklayacak
Muharrem İnce'nin kurması beklenen parti için CHP'den kopuşlar devam ederken İnce de çalışmalarına hız verdi.

Ankara'da parti binası kiralayan İnce'nin, mart ayı içinde yeni partisini duyurması bekleniyor.

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