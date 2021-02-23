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Anayasa Mahkemesi: Kenan Evren paylaşımını eleştirmek suç değil

Anayasa Mahkemesi (AYM), sosyal medyada CHP'li siyasetçinin Kenan Evren’i öven sözlerini eleştiren Metin Çapar'a verilen ceza için ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca Metin Çapar'a manevi tazminat ödenecek.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Kenan Evren’e ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan siyasetçiye yönelik eleştirilere verilen cezanın hak ihlali olduğunu değerlendirdi. Birgün'de yer alan habere göre CHP Mersin Mut Belediye Başkanı adayı ve Mersin Milletvekili adayı olan bir siyasetçi 9 Mayıs 2015’te sosyal medya hesabından "Kenan Evren’e Yüce Rabbimden Rahmet Diliyorum. Mekanı Cennet Olsun" şeklinde paylaşım yaptı.

740 TL ceza verildi

Metin Çapar adlı başvurucu ise "Bir partili olarak bu açıklamanıza bir yerlerimle gülerim" diyerek tepki gösterdi. CHP’li siyasetçinin şikayetiyle Çapar’a ‘hakaret’ suçlamasıyla bin 740 TL ceza verildi. Çapar, hakkında verilen kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıdı.

"Hakarete varmayan ifadeler içermektedir"

Çapar’ın Kenan Evren’i öven sözleri eleştirdiği aktarılan AYM kararında, "Başvurucunun paylaşımı, seçmeni olduğu partiden milletvekili adayı olan müştekinin görüş ve düşüncelerinin siyasi olarak hatalı olduğuna ilişkin alaycı ancak hakarete varmayan ifadeler içermektedir" denildi.

2 bin TL manevi tazminat ödenecek

İfade hürriyetinin sadece kabul gören bilgiler ya da fikirler için değil aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerli olduğuna dikkat çekildi. Çapar hakkında ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönünde karar verildi. Çapar'a net 2 bin TL manevi tazminat ödenecek.

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