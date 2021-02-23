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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 20 bin öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde son dakika açıklamalar yapıyor. Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor...

Erdoğan, atama bekleyen öğretmenlerle ilgili açıklamasında "Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi daha paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"20 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz"

Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2021'de ayırdığımız rakam 147 milyar lira. Yüksek öğretimi dahil ettiğimizde eğitim öğretim bütçemiz 210 milyar lirayı aşıyor.

Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz.

Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi daha paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz.

18 yılda eğitim-öğretime yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik.

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