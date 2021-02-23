ORC seçim anketi sonuçları Ali Babacan'a şok yaşattı! Mustafa Sarıgül bile solladı

ORC araştırma şirketinin yaptığı son anket Ali Babacan'ın partisine şok yaşattı. Deva Partisi yüzde 2.4 oy alırken, AK Parti oyları ise bakın kaç çıktı...

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ORC araştırma şirketi Şubat 2021 seçim anketi sonuçlarını paylaştı. 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusunun yöneltildiği anket 36 ilde gerçekleştirildi. 3165 katılımcının yer aldığı anket sonuçları, siyaset arenasına yeni çıkan partiler açısından pek de umut verici değil. Ali Babacan'ın büyük hevesle kurduğu Deva Partisi yüzde 10 barajına yaklaşamadığı gibi ankette sadece yüzde 2.4 oy alıyor çıktı. Siyaset arenasına yeni çıkan Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP bile Ali Babacan'dan daha fazla oy aldı. İşte ORC'nin yaptığı son seçim anketinin sonuçları:

Ak Parti %36,8

CHP %22,3

MHP %11,6

İyi Parti %10,8

HDP %8,2

Gelecek Partisi %2,6

Türkiye Değişim Partisi (Mustafa Sarıgül) %2,4

Deva Partisi %2,1

Saadet Partisi %1,3