Karadeniz alarm veriyor! Vaka sayıları patladı uyarılar art arda

Bu kıpırdanmaların ileride daha büyümemesi için bu sayılarla mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. Karadeniz’de vaka birinciliğinin iki hafta üst üste olması, Türkiye’nin diğer illerinde biraz yükselme olup da açık ara önde olmamızın mutlaka izaha muhtaç olduğunu düşünüyorum. Samsun ve Rize arasında bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğun, metrekare başına düşen insan sayısını ve hareketini, Samsun ve Rize arasındaki kasabaların, ilçe ve şehirlerin birbirlerine çok yakın ve aralarında ciddi bir hareket olması buna katkı veriyor. En azından bu hareketliliği durdurmak ve kontrol edilebilir olup olmadığını denemekte fayda var” dedi.