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Hatayspor golcüsü Boupendza'yı Krasnador'a sattı

Demirören Haber Ajansı

Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi'nden Krasnador'a transfer oluyor.

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Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın, 8 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar'a transfer olduğunu belirtti.

Savaş, bu transferden 6 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro da sezon sonu alacaklarını ve Boupendza’nın sezon sonu Krasnodar takımına katılacağını ifade etti.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek.

-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak.

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek.

Hatay temsilcisi, bu transferden ücretin 6 milyon Euro'sunu peşin, 2 milyon Euro'sunu da sezon kasasına koyacak.

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