Esra Ruşan kimdir yaşı kaç boşandığı eşi kimdir? Esra Ruşan dizileri

TRT 1 ekranlarının en çok seyredilen dizisi Masumlar Apartmanı hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Dizide yer alan karakterlerden biri olan Esra son haftalarda performansı ile dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Peki Masumlar Apartmanı Esra kimdir, gerçekte kim oynuyor? Esra Ruşan kimdir?

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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin en yakın arkadaşını canlandıran Esra Ruşan'ın kim olduğu merak ediliyor. Esra Ruşan boşanma haberleriyle magazin gündeminde konuşulmuştu. Peki ama Masumlar Apartmanı Esra karakterini canlandıran Esra Ruşan kimdir? İşte Esra Ruşan ile ilgili merak edilenler!

Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi pek çok dizide yer alan Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök, 6 yıllık evliliklerini noktaladı. Esra Ruşan şu sıralar Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı performansıyla göz dolduruyor. Peki ama Esra Ruşan kaç yaşında?



Masumlar Apartmanı Esra Ruşan kimdir?

1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynadı.2012'de Ustura Kemal'de rol alan oyuncu, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterini oynuyor.

Esra Ruşan rol aldığı diziler hangisi:

Yarım Kalan Aşklar (Saadet, TV Dizisi 2020)

Masumlar Apartmanı (Esra, TV Dizisi 2020)

Atiye (TV Dizisi 2019)

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra, Sinema Filmi 2017)

Vatanım Sensin (TV Dizisi Emine Bacı, 2017)

Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra, Sinema Filmi 2016)

Tatlı Küçük Yalancılar (Melis, TV Dizisi)

Ustura Kemal (Gülnaz, TV Dizisi 2012)

Küçük Günahlar (Şilan, Sinema Filmi 2010)

Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze, Sinema Filmi 2009)

Aşk Yakar (Bahar, TV Dizisi 2008)

Kurtlar Vadisi Terör (Sinema Filmi 2007)

Ayrılık (Ela, TV Dizisi 2007)

Arka Sokaklar (Sedef, TV Dizisi 2006)