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AK Partili Mahir, Ünal Ahmet Davutoğlu'nu kendi sözleri ile vurdu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na yönelik, "Kesilmiş, kırpılmış, montajlanmış görüntülere eklediğin yalanlar, çaresizliğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından, Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'de görev aldığı ve şu anki Gelecek Partisi Genel Başkanlığı döneminde yaptığı konuşmaların yer aldığı üç ayrı video paylaştı.

Davutoğlu'nun "Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz bile duymadı, duymayacak." açıklamalarının bulunduğu videoyu paylaşan Ünal, "Hatalı üretimimiz olmadı mı? Evet oldu, aynaya bakarsan görürsün." görüşünü dile getirdi.

Mahir Ünal, Davutoğlu'nu kendi ifadeleriyle vurdu
Mahir Ünal, Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattığı başka bir videoyu da paylaşarak, "Geçmişte bu konularda yaptığın yüzlerce konuşmalarından birisinde 'Büyük bir başarı hikayesi' diyorsun. Evet, AK Parti büyük bir başarı hikayesi. Sağlıktan eğitime, ulaşıma her alanda ülkemizin üretim yeteneğini yeniden inşa ettik ve boşaltılan, kırılan bardağı yeniden doldurduk." değerlendirmesinde bulundu.

"İçine düştüğün çaresizliğin göstergesi''

Ünal, son paylaşımında eklediği, Davutoğlu'nun 21 Şubat'ta Twitter hesabından paylaştığı videoya yönelik ise şunları kaydetti:

"Sayın Davutoğlu, 'Ben idraki'ne hangi hastalık musallat oldu bilmiyorum. Muhalif medyanın bile yanlışlığını dile getirdiği, kesilmiş, kırpılmış, montajlanmış görüntülere eklediğin yalanlar, içine düştüğün çaresizliği gösteriyor."

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