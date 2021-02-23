Cemal Enginyurt’tan AK Partili Tamer’e 'asgari ücret' yanıtı: Ay’a erken gittin

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in, "Cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut" sözlerine "Ay’a erken gittin" diyerek tepki gösterdi.

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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, katıldığı televizyon programında asgari ücrete yönelik yapılan eleştirilere yanıt verirken, "Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut" demişti.

Demokrat Partili Vekil Cemal Enginyurt, AK Partili Tamer'in bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Anlaşıldı vekil efendi! Ay’a erken gittin. Yazık yazık"

Enginyurt, açıklamasında şunları kaydetti: AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; ‘Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut’ demiş. Anlaşıldı vekil efendi! Ay’a erken gittin. Yazık yazık.