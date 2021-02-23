Çağman Çatay kimdir nereli Survivor Çağman ne iş yapıyor?

Survivor 2021'e yeni katılan yarışmacılar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımına yeni bir yarışmacı katılacağı görüldü. Survivor 2021 Ünlüler takımına katılan yeni yarışmacı Çağman Çatay kimdir? Survivor Çağman Çatay nereli, kaç yaşında, boyu kaç? Survivor Çağman biyografi

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Çağman Çatay, Survivor 2021 kadrosuna dahil oluyor. Ünlüler takımı kadrosuna katılacak olan Survivor Çağman 1993 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu ve birçok spor dalı ile ilgileniyor.

Survivor’da Ünlüler takımı kadrosuna katılacak olan Çağman Çatay merak edilen isimler arasında bulunuyor. Acun Ilıcalı dün akşam konseyde kadroya güçlü bir yarışmacının katılacağını açıklamıştı. İzleyiciler, Survivor Çağman'ın kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırmaya başladılar. İşte hakkında merak edilenler

Çağman Çatay kimdir:

Survivor yeni yarışmacısı olan Çağman Çatay 1993 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu. Yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin ilgilendiği spor dalları arasında yer alıyor.

Spor eğitmenliği yapan Survivor Çağman daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmış.