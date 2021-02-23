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Özlem Zengin: Terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin) Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.'' şeklinde konuştu.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle dün gece Eyüpsultan'da gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mert Yaşar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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