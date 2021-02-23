Berat Albayrak'a CV yolladı denilen Özgür Demirtaş'tan bomba açıklama

Ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş'ın Berat Albayrak'a CV gönderdiği ortaya çıkmıştı. Özgür Demirtaş 'CV işini doğruladı ancak Albayraktan iş istemediğini' söyledi.

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Berat Albayrak'a siyasete girmeden önce CV'sini göndererek torpil istediği öne sürüldü. Sosyal medyaya da Özgür Demirtaş'ın hacklenen hesabından alınan CV gönderim görselleri düştü. Berat Albayrak'ın o dönem bakan olmadığı, Çalık Holding'in başında olduğu biliniyor.

Prof. Özgür Demirtaş sosyal medyada TT olan olaya ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı. CV gönderdiğini doğrulayan Özgür Demirtaş, bunu doğrudan Berat Albayrak'a yollamadığını belirtti. İşte Özgür Demirtaş'ın CV açıklaması:

*Troller bana saldırmaya başlamışlar. Benim Berat Albayrak'a CV gönderdiğimi yazmışlar. Konu şu: Bundan 9 yıl önce ben Türkiye’ye kesin dönüş yapmadan hemen önce bir arkadaşım benden CV’mi istemiş. Bunun da nedeni benim Türkiye’ye kesin dönüş yapıyor olmam ve Türkiye’deki birçok reel sektör şirketine ve bankalara (şu anda da olduğu gibi) danışmanlık vermeyi, uzmanlık alanım olan konudaki bilgilerimi kullanmayı düşünmem.

*Neyse benden CV’mi istemiş (bu arada benden CV’mi isteyen tek kişi kendisi değil, onlarca başka yerde istemiştir). Olaya bakın ki ben göndermeyi bile UNUTMUŞUM! Çünkü o sırada ABD’deki okulumda işlerim çok yoğunmuş.. sonra “kusura bakma aklımdan tamamı ile çıktı” diye CV’mi göndermişim.

*O da o sırada bir özel şirketin başında olan Berat Albayrak’a göndermiş. Trollerde aaa bak Özgür Demirtaş, Berat Albayrak’dan bakanlık istemiş, iş istemiş diye bağırmaya başlamış. Arkadaşlar, emailden de görüleceği üzere, benim hiçbir siyasiye direk gönderdiğim bir email yok. Benim CV’im belki 3 BİN yere gitmiştir. Japon devlet bankasına da, Amerikan Merkez bankasına da, Norveç varlık fonuna da, Singapur nasyonel üniversitesine de. Bundan daha doğal bir şey de olamaz.

Ben CV’mi 300 yere yolladıysam onlarda 10’ar yere yolladıysa, toplamda 3000 yere gitmiştir. Bunların hepsini benim bilmem de imkansızdır. Bana ne mutlu ki, Dünyanın her türlü üst düzey kurumuna CV’mi gönderecek eğitimdeyim. Ya da birileri benim CV’mi dünya çapında bir yere gönderdiklerinde CV’im güçlü olduğu için mutlu huzurlu ve özgüvenli olacak durumdayım. O yüzden herkes o maili okusun, nasıl benim CV göndermediğimi, tam aksine benden CV istendiğini, benim de olayı çok önemsemediğim için üstüne unuttuğumu!, unuttuğum için de özür dilediğimi, yani benim hiçbir siyasiye direk CV göndermediğimi görsün. Kaldı ki bir insan başarılı ise Devlet'e bile CV gönderir. Keşke herkes liyakat usülü ile böyle seçilse o da ayrı.

*Peki gelelim asıl olaya. Neden bunu yapıyorlar? Ben çok önemli bir kişi miyim de bunu yapıyorlar? Her zaman dediğim gibi benim şu anda siyasete girme gibi bir isteğim yok. Ha ama eğer siyasetçi olsaydım, ülkenin 128 Milyar dolar parası ülkede kalırdı, Troller böyle algı yapamazdı, asıl onlar işsiz kalırdı, İnsanlar torpil ile değil özgeçmişleri ile işlere girerdi, gençler işsizlik çekmezdi orası ayrı.. herkese sevgiler. Son olarak da demek ki Wikileaks belgeleri doğru