Denizli Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in odasında dinleme cihazı bulundu

CHP’li Denizli Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makam odasında 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulunduğunu açıkladı. Kepenk, "Ahlaksızsınız, zavallısınız. Umarım iyi şeyler öğrenmişsinizdir, çünkü buna ihtiyacınız var." sözleriyle sert tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından dinleme cihazının fotoğrafını paylaşan Honaz Belediye Başkanı Kepenek, "Bugün makam odasında yaptırdığımız böcek taramasında iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunmuştur." diye yazdı.

"Umarım iyi şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var."

Başkan Yüksel Kepenek, şu ifadeleri kullandı: Ahlaksızsınız, şerefsizsiniz, zavallısınız. Bugün makam odasında yaptırdığımız böcek taramasında iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunmuştur. Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz'a ve Türkiye'ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ'den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar.

Tespit sonrası belediyede kapsamlı bir inceleme başlatılacağı belirtildi. Başkan Kepenek Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.