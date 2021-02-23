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Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a sevindirici haber

Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi, sakatlığı bulunan ve koronavirüse yakalanan bazı futbolculardan iyi haber geldi.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi birçok koronavirüs vakasına rastlanan bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Arda Akbulut'un testlerinin negatife döndüğü öğrenildi. Baker, Erce, Marlon ve Hosseini'nin durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanak.

Ayrıca cezası sona eren Nwakaeme ile sakatlıktan kurtulan Abdulkadir Parmak,  Fenerbahçe mücadelesinde forma giyebilecek.

Gustova ve İrfan iyileşti
Konuk ekip Fenerbahçe'de ise sakatlıktan kurtulan Gustavo ile İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor kafilesinde yer alacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerde Çek sol bek Filip Novak'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

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