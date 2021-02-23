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Adana'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı

Adana'da boya yaptığı sırada çalıştığı asansörden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

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Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde tadilat yapılan 7 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Mehmet Çetinkaya, ikinci katta çalışırken bulunduğu asansörden dengesini yitirerek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Çetinkaya'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çetinkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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