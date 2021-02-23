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Konya'da otelde ölü bulunmuştu! O öğretmen intihar mı etti?

KONYA'da, kaldığı otel odasında başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan kimya öğretmeni Mahmut T. (37), bugün toprağa verildi. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek Mahmut T.'nin, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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Konya'da bir lisede görev yapan kimya öğretmeni Mahmut T.'nin yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 yıldır kaldığı oteli aradı. Otel görevlileri de Mahmut T.'nin oda kapısını çaldı. Açan olmayınca odaya giren görevliler, Mahmut T.'yi başına poşet geçirilmiş olarak hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine odaya gelen sağlık görevlileri, Mahmut T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mahmut T.'nin cenazesi, bugün Hursunlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek olan Mahmut T.'nin, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

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