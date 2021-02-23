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Ağrı'da video çekerken ölmüştü! Böyle söyleyip tetiği çekmiş

AĞRI'da sosyal paylaşım sitesine video çekerken, kendisini kurusıkı tabancayla vurması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Halim Taşdemir'in (17), "Bana bir şey olmaz" diyerek tetiği çektiği ortaya çıktı.

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitesine video çekerken, kendisini kurusıkı tabancayla vurması sonucu hayatını kaybetti. Yeğeninin ölümü ile yıkıldıklarını söyleyen, 5 çocuk babası Berhan Taşdemir, pazar günü Muhammet'in kendilerinde kaldığını belirterek, "Kendisinden bir yaş küçük oğlumla birlikte ikisi odada oturmuş, cep telefonları ile uğraşıyormuş. O sırada bir ses duydum, ben evde silah olmadığı için aklıma bunu hiç getirmedim. 'Mutfakta bir şey düşmüştür' diye düşündüm." dedi.

"Kurusıkı öldürmez' diye düşündü herhalde"
Anlatmaya devam eden Taşdemir, O sırada oğlum Ali yanıma gelip, 'Baba Muhammet kazayla kendisini vurdu' dedi. Muhammet sanırım filmlerden etkilenmiş ve silahı da başına götürerek 'Bana bir şey olmaz' demiş ve tetiğe basmış. Hayat dolu bir çocuktu. Silahı nereden almış bilmiyoruz. Eve geldiğinde silahı görsem elinden alırdım. Hepimiz yıkıldık. Kurusıkı olunca öldürmez, diye düşündü herhalde" sözlerini söyledi.

Toprağa verildi
Nurcan ve Kenan Taşdemir çiftinin 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuğundan ortancası olan Muhammet Halim Taşdemir, dün ilçe mezarlığında toprağa verildi. 

Lise öğrencisi Taşdemir'in aynı zamanda markette çalıştığı öğrenilirken, polisin soruşturmasının sürdüğü bildirildi. 

Uzmanlardan uyarı
Öte yandan uzmanlar, yapılan deneysel çalışmada, kurusıkı tabancanın yakın mesafeden atış halinde öldürücü olabildiğini söyledi.

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