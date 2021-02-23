HDP'li Pervin Buldan : Çözüm sürecindeki vaatleri açıklamazsak namerdiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan grup toplantısında konuştu. HDP'li vekil Taşdemir'in, Gara'ya gitmediğini söyleyen Buldan, "Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz" dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gündeminde Gara operasyonu vardı. Bir kez daha iktidarı suçlayan Pervin Buldan, 2015 yılını anlattı. HDP'li Direyet Dilan Taşdemir'in Gara gitmediğini söyleyen Buldan, şunları söyledi:



*13 insanın getirilmesi için hükümete defalarca çağrı yaptık. Dikkate almadılar. Hedefleri Gara'dan kullanabilecekleri hikaye çıkartmaktı. Gara gerçeği budur. Siyasi amaçlarına ulaşamayınca HDP'ye saldırdılar. HDP kapatılsın korosu her gün nefret iklimini yaymaya devam ediyor.

"Vekilimiz Gara'ya gitmemiştir"

*Çözüm sürecinde Kandil'e yaptığımız ziyaretin üzerinden algı yapmaya çalışıyorlar yetmiyor vekil arkadaşımıza iftira etmekten geri durmuyor. HDP'li vekil Gara'ya gitmiş oradan talimat almış Türkiye'ye dönmüş. Gerçekten pes doğrusu. Buradan açıkça söylüyorum bu kuyruklu yalandır. Bizim vekilimiz Gara'ya gitmemiştir o tarihlerde nerede olduğu bellidir. Bu kara propagandanın altında nasıl kalacaklarını düşünmüyorlar mı? Bizim milletvekillerimizin Gara’da ne işi var? Erbil’e zaman zaman vekillerimiz gider gelirler.

Açıklamazsak namerdiz

*Biz çözüm sürecini 3 ayak üzerinden götürdük. O süreçte İmralı’da sayın Öcalan’la yaptığımız her görüşme devletin ve hükümetin bilgisi ve onayı dahilinde yapılmıştır. İmralı ziyaretinden sonra devlet ve hükümetin onayıyla Kandil’e gidiyorduk. Görüşmenin sonucu devlet ve hükümete aktarıyorduk. Devlet heyeti ise biz İmralı’ya gitmeden önce kendisi gidiyor, bu bilgileri götürüyor, Sayın Öcalan’la görüşmeleri gerçekleştiriyor, arkasından bizi İmralı’ya gönderiyordu.

*Sonra çözüm heyeti İmralı’ya gidiyordu, sayın Öcalan devlet heyetiyle görüşmenin çerçevesini bize aktarıyor, devlet heyetiyle görüşme yaptıktan sonra devletin bilgisi ve onayı dahilinde oradaki PKK yetkililerine anlatıyorduk.

*Bir defasında Kandil’e görüşme gerçekleştirdiğimiz sırada yukarıda 2 İHA tepemizde dolaşıyordu. Bir hareket gördüğü anda bulunduğu yeri bombalar. Ağaçların altına girdik, daha sonra toplantımızı gerçekleştirdik. Ankara’da devlet ve hükümet yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdik. Üzerimizden İHA’lar geçti dedik, sizin güvenliğiniz için oradaydı dediler.

Bütün bunlar devletin kayıtlarında mevcuttur. Her yaptığımız görüşmeler kayıtlarda mevcuttur. Ben ne bir fazlasını ne bir eksiğini anlatmıyorum.

*Ne mutlu bize ki çözüm süreci boyunca bu ülkeye cenazeler gelmedi. Ne mutlu bize ki 3 yıl boyunca yürüttüğümüz onurlu bir duruş vardı ve bunun arkasındayız. Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz.